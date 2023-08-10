Каменск-Уральский, Свердловская область, 10 августа, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Ранее погибшая в Свердловской области 16-летняя девушка из Каменска-Уральского перед этим ездила в Екатеринбург для того, чтобы подать документы на поступление в педагогический колледж. Об этом 10 августа сообщил официальный представитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил, что девушка вернулась в свой город поздно вечером 8 августа на электричке, но до дома так и не добралась. На следующий день её мать обратилась за помощью к правоохранителям.

«Выпускница 9 класса ранее из дома не уходила, на профилактическом учёте в полиции не состояла. Воспитывалась в неполной семье, матерью, но связь с отцом поддерживала», — сказал представитель МВД.

Горелых указал, что у девушки был молодой человек, которому она в последнюю ночь смогла отправить видеосообщение. Сейчас ищут телефон погибшей в лесу, где ранее обнаружили её тело.

«Более подробные и точные обстоятельства загадочной смерти ребенка устанавливаются сыщиками и следователями», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в Свердловской области следователи выясняют обстоятельства гибели 16-летней девушки. Перед смертью она написала в Telegram: «Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня».