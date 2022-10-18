Москва, 18 октября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Свыше 40 тыс. сотрудников полиции будут нужны к 2026 году для работы на освобождённых территориях бывшей УССР. Об этом министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил 18 октября в Госдуме на заседании фракции СРЗП.

Kremlin.ru Владимир Колокольцев

По его словам, сейчас первым делом нужно создать условия для надлежащей работы подразделений МВД в новых российских регионах. Министерство уже заявило, что для обустройства таких подразделений нужна дополнительная численность.

«До 2026 года, на переходный период, нами заявляется потребность в 42 [тыс.] дополнительной численности, и потом ещё 8 тысяч в 2026 году», — сказал Колокольцев.

Министр подчеркнул, что в МВД — огромный некомплект, 90 тысяч личного состава. Если за счёт него комплектовать новые подразделения на освобожденных территориях, ничего хорошего не выйдет.

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