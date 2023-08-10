Москва, 10 августа, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Аномальное ранее формирование озоновой дыры над Антарктидой лишь временное явление, которое могло быть спровоцировано как мощным извержением вулкана Тонга в Тихом океане, так и частично влиянием деятельности человека. Но это не приведёт к масштабному таянию ледников. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее в издании The Guardian со ссылкой на данные спутников Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды появилось сообщение об аномально раннем формировании озоновой дыры над Антарктидой в этом году. Как правило озоновая дыра образуется в конце сентября, достигая пика в октябре и закрываясь к началу зимы. По мнению британских и австралийских учёных, на раннее формирование дыры повлияли долговременные изменения в атмосфере, которые вызвало мощное извержение вулкана Тонга в Тихом океане. Учёные допустили, что это может привести к ещё большему нагреву Южного океана, где отмечается рекордно низкий уровень морского льда.

Эколог Пинаев отметил, что в учёных кругах по-прежнему нет единого мнения о причинах образования дыр в озоновом слое. В данном случае на ранее формирование в теории могло оказать действие антропогенное влияние, например, выбросы от авиационного транспорта или что-то другое, но, по мнению Пинаева, версия зарубежных учёных весьма убедительна.

«Извержение вулкана могло повлиять. В процессе извержения вулканов выбрасывается значительное количество мелкодисперсных веществ, которые могут находиться в атмосфере длительное время. Как следствие, оказывается влияние на проникновение солнечного излучения из космоса. В связи с выбросом веществ уменьшилось образование озона. Но это явление временное», — рассказал Пинаев.

Как отметил эколог, выбросы от вулкана Тонга в 2022 году оказались самыми высокими за период наблюдения — до 58 километров, поэтому они могли частично препятствовать проникновению ультрафиолета и, следовательно, снизить количество образовавшегося озона.

В свою очередь доцент Института экологии РУДН им. Патриса Лумумбы Татьяна Ледащева сочла маловероятной версию о масштабных таяниях льдов вследствие раннего, а потому и более длительного существования озоновой дыры.

«Озоновый слой препятствует проникновению ультрафиолетового излучения. Повышение его интенсивности опасно, но это не тепловое излучение, прямого теплового воздействия от него, а, следовательно, и повышения скорости таяния ледников нет. Кроме того, белоснежная поверхность льда обладает высокой отражающей способностью. Именно резкое единовременное таяние ледников маловероятно», — отметила Ледащева.

Как объяснила эколог, ледники на нашей планете бывают разные — в горах, в Антарктиде и в Арктике, а также вечная (долговременная) мерзлота. Ледники в разных регионах могут таять с разной скоростью и процесс этот длительный. По словам Ледащевой, следует учесть, что таяние — эндотермический процесс, энергия при нём забирается, то есть температура понижается и параллельно происходит замораживание. Если говорить именно о ледниковых шапках, то, по словам эксперта, повлиять могут, например, изменения океанических течений в том числе вследствие изменения солёности воды, формирование антициклонов и подобные явления.

И, как дополнил Владимир Пинаев, вопросы охраны окружающей среды не стоит путать с интересами в политической или экономической сфере. Сейчас, по мнению эксперта, многие экологические проблемы «поддерживают» в связи со спонсированием их исследований или лоббирования чьих-то интересов.

«Так, вопрос с озоновыми дырами возник впервые в связи с экономическими интересами производителей безфреоновых холодильных установок, и, хотя позже было доказано, что фреон отношения к этому не имеет, определенные компании получили большую выгоду, а «осадочек остался» — до сих пор в интернете через раз фреон и подобные вещества называются основной причиной антропогенного нарушения озонового слоя», — отметил Пинаев.

Эколог пояснил, что для действий по уменьшению озоновой дыры важно чётко понять причины её активизации или аномально раннего образования, и если это природные циклические процессы, то мы вряд ли что-то сможем сделать. После точного определения причин можно предлагать и методы решения, но и они должны быть экономически выгодны с учётом современных технологий. Пинаев подчеркнул, что важно проводить планомерный учёт по единым унифицированным параметрам во всём мире и исследовать вопрос беспристрастно.

Как сообщало ИА Регнум, ведущий научный сотрудник Института географии РАН, гляциолог (специалист по изучению ледников и ледового покрытия планеты), кандидат географических наук Мария Ананичева усомнилась в факте полномасштабного таяния арктических льдов. Она пояснила, что откалывающийся лёд между островами и сушей в арктических широтах задерживается, и ему сложнее растаять по сравнению с плавучими льдинами.

Ранее китайские исследователи обнаружили, что загрязнение озоном наносит широкомасштабный ущерб растительности. Согласно исследованию, загрязнение озоном почти сразу же повреждает листья растений, затрудняя их фотосинтез и выработку энергии для роста растений.