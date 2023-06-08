Москва, 8 июня, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Океан в арктических широтах скрывает множество айсбергов, поэтому в этой части планеты он довольно тёмный и активно накапливает тепло от Солнца, что вкупе с выбросом парниковых газов приводит к нагреванию поверхности и постепенному таянию льдов. Так ведущий научный сотрудник Института географии РАН, гляциолог (специалист по изучению ледников и ледового покрытия планеты), кандидат географических наук Мария Ананичева в беседе с ИА Регнум прокомментировала исследование об исчезновении морского льда в Арктике в середине XXI века.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Ранее журнал Nature Communication опубликовал исследование южнокорейской группы учёных, которые предсказали полное исчезновение льда в Арктике осенью в середине XXI века. Причём учитывались климатические модели, предполагающие даже очень низкие показатели выбросов парниковых газов. Ранее считалось, что сезонное исчезновение морского льда возможно только при средних и высоких выбросах. Для исследования учёные применили несколько разных климатических моделей, в которых использовались различные показатели выбросов парниковых газов в атмосферу. При всех рассмотренных сценариях Арктика оказывалась свободной ото льда к 2050–2075 годам.

Гляциолог Ананичева обратила внимание на то, что к любым климатическим моделям стоит относиться с долей осторожности, так как они не истинная инстанция, а носят лишь гипотетический характер. Однако учёное сообщество давно обращает внимание на значительное потепление в арктическом регионе и возможность масштабного таяния льдов.

«Потепление, которое идёт в арктических широтах, в разы выше, чем повышение температур на остальном земном шаре. Дело в том, что арктические воды более тёмные из-за множества айсбергов в глубинах и успели за долгие годы накопить достаточное количество тепла, которое запустило внутренние процессы. И они продолжают таять, даже если температуры держатся на минимальных показателях», — объяснила Ананичева.

Также эксперт согласна и с влиянием парникового эффекта на тенденцию сохранения тепла. Она отметила, что выбросы никак не уменьшаются и такие страны, как США, Китай, Индия, в погоне за экономическими целями оставляют значительный углеродный след в слоях атмосферы.

«То, что количество выбросов растёт, очевидно по данным, которые предоставляют специальные станции мониторинга. На такие публикации стоит обращать внимание учёному сообществу и думать о мерах, способных снизить вероятность осуществления прогнозов, нежели надеяться, что они не оправдаются. Температура в арктических широтах действительно в последнее время выше нормы», — согласилась гляциолог.

При этом эксперт не верит в факт полномасштабного таяния арктических льдов.

«Судя по тенденции, откалываются свободные участки океанского льда, которые не были частью островов или суши. Но в канадской Арктике, например, много островов, и лёд между участками там задерживается, ему сложнее растаять по сравнению с плавучими льдинами. Наша Арктика более открытая, и там есть достаточные пространства для судов. Там меньше ледовых преград и более возможен прогноз коллег из Южной Кореи, хотя сложно представить, что растает весь арктический лёд», — отметила Ананичева.

Учёное сообщество в России придерживается разных точек зрения на выхлоп парниковых газов. Научный совет РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности во главе с Сергеем Глазьевым считает, что проблему глобального потепления обостряют совсем не парниковые газы. По мнению российских академиков, основной причиной локальных климатических катастроф является эмиссия природного водорода, которая порождает озоновые дыры. Также утверждается, что изотопы калия, вынесенные из земельных глубин, влияют на сохранение тепла и повышение температур по всей планете.

Ранее климатолог Алексей Кокорин предположил, что глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких значений в 2025 или 2026 году. Также специалисты Всемирной метеорологической организации в докладе, опубликованном 17 мая, пришли к выводу, что в ближайшие пять лет на Земле продолжится глобальное потепление. Повышение температур может стать рекордным за всё время наблюдения за погодой и климатом.

В конце апреля 2023 года Совет Евросоюза принял несколько законов в рамках климатической программы «Fit for 55 in 2030». Изменения направлены на сокращение выбросов парниковых газов в странах Европы.