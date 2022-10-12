Пекин, 12 октября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Китайские исследователи обнаружили, что загрязнение озоном наносит широкомасштабный ущерб растительности, говорится в статье, опубликованной в журнале Trends in Ecology & Evolution, передает 12 октября агентство Синьхуа.

Рис. 3. Нарастание поражения приземным озоном листьев табака, одного из самых чувствительных к озону растений

В стратосфере озон образуется естественным образом и помогает защитить землю от вредного света. Но в регионах ниже стратосферы озон является вредным загрязнителем, образующимся в результате реакции летучих органических соединений и оксидов азота под воздействием солнечного света, согласно исследованию.

«Озон может ускорить время цветения и продлить его продолжительность, влияя на взаимодействие растения и опылителя», — сказал профессор Нанкинского университета информационных наук и технологий Евгениос Агатоклеус .

Он добавил, что загрязнение озоном также изменяет окраску цветов и нарушает визуальные сигналы опылителей. Исследование также показывает, что загрязнение озоном почти сразу же повреждает листья растений, затрудняя их фотосинтез и выработку энергии для роста растений.