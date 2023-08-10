Донецк, 10 августа, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Украинские военные ненадолго вошли в северную часть Урожайного, однако после удара российской артиллерии и авиации с потерями отступили из этого населённого пункта. Об этом 10 августа сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM

Как рассказал врио главы республики, в какой-то момент ВСУ смогли закрепиться в северной части Урожайного, использовав для этого штурмовые подразделения, которые состояли из личного состава трёх-четырёх бригад украинской армии.

«В данном случае была задействована и бронетехника, но как только противник закрепился в северной части Урожайного, были нанесены соответствующие артиллерийские удары, задействована авиация. Противник понёс потери, техника там же осталась стоять, противник отступил на ранее занимаемые позиции», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал, что ВС России успешно отразили несколько попыток ВСУ провести наступление на Урожайное. Также российские военные уничтожили склад боеприпасов украинских боевиков в районе Владимировки.

Позднее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что Вооружённые силы России нанесли удар по передовому пункту управления объединённой группировки ВСУ «Хортица». Также российская армия уничтожила три склада ВСУ с боеприпасами в Запорожской и Харьковской областях.