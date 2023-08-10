Москва, 10 августа, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Первые фотографии Лады Дэнс, которая находится в больнице после ДТП, опубликовали в Сети.

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Фотографии предоставил директор певицы Сергей Пудовкин. Он сообщил, что она смогла пообщаться с родственниками.

«Надеюсь, в ближайшие дни Лада самостоятельно сделает видеообращение по состоянию здоровья», — сказал Пудовкин журналистам.

Лада Дэнс 5 августа попала ДТП под Москвой, когда ехала по трассе М-2 «Крым» в такси. В аварии столкнулись три автомобиля, было ещё трое пострадавших.

У певицы диагностировали черепно-мозговую травму и повреждение бедра. Её госпитализировали в одну из частных клиник.

7 августа Пудовкин рассказал, что ближайшую неделю артистка проведёт в клинике. По его словам, врачи не разрешали певице разговаривать.