Москва, 7 августа, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Ближайшую неделю попавшая в ДТП певица Лада Дэнс проведёт в частной клинике, заявил 7 августа директор артистки Сергей Пудовкин.

Артем Геодакян/ТАСС Певица Лада Дэнс

По его словам, врачи не разрешают певице разговаривать. Он выразил надежду на то, что Лада Дэнс завтра или в среду сможет записать видеообращение.

«Единственное, что она мне сказала сегодня: «Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно». Значит будет новое имя — Лада», — процитировал ТАСС Пудовкина.

Он добавил, что подозрение на перелом позвоночника врачи исключили. Певица во время дорожной аварии получила сильный ушиб. Ближайшую неделю пациентка точно проведёт в клинике под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа Лада Дэнс попала в ДТП под Москвой. Дорожная авария с участием трёх автомобилей произошла на трассе М-2 «Крым». Одна из этих машин — это такси, на котором певица возвращалась с концерта. Пострадали ещё три человека.

Певицу с черепно-мозговой травмой и травмой бедра поместили в одну из частных клиник. Комментируя случившееся, Пудовкин сказал, что Ладу Дэнс госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.