Красногорск, 5 августа, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Певица Лада Дэнс попала в ДТП в Московской области, сообщают 5 августа «Известия» со ссылкой на осведомлённый источник.

Виталий Белоусов/РИА Новости Певица Лада Дэнс

По этим данным, авария произошла на трассе М2 «Крым». В дорожно-транспортном происшествии участвовали три машины, в том числе такси, в котором ехала певица.

По этим данным, Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму. Ей была оказана медицинская помощь.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 августа попал в ДТП кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу. Также в происшествии участвовал микроавтобус, в котором ехали журналисты. Кылычдароглу в результате происшествия, по предварительной информации, не пострадал.

В июле 2023 года топ-менеджер «Ростелекома» Антон Калинин погиб в ДТП на Рублёво-Успенском шоссе в Москве. По предварительным данным, двигаясь на мотоцикле, Калинин выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом ПАЗ.