Москва, 9 августа, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Российские военные заняли четыре опорных пункта и пять наблюдательных постов ВСУ на купянском направлении, заявил 9 августа начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В ходе боевых действий на купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели четырьмя опорными пунктами, пятью наблюдательными постами, уничтожили БТР британского производства Spartan, один пункт боепитания и разгромили до роты пехоты из состава 67-й отдельной механизированной бригады в районе урочища Маньковка», — сказал Зыбинский.

По словам военного, ВСУ девять раз за день пытались провести контратаки в районе села Синьковки в Харьковской области, а также возле Маньковки. Потеряв до взвода живой силы, украинские подразделения успеха не достигли.

Также Зыбинский сообщил, что украинские штурмовые группы провели три безуспешные атаки в районе посёлка Новосёловское в ЛНР, потеряв до взвода пехоты и одна боевую машину пехоты.

Российская артиллерия уничтожила также три миномёта ВСУ калибра 120 мм в районе Новоселовского и посёлка Петропавловка, а в районе города Купянска — гаубицу М777 производства США.

Как сообщило ИА Регнум, по данным Минобороны, российские военные в течение суток 7 августа успешно отразили девять атак и контратак ВСУ в районах Новоселовского и Синьковки.

«Запад» нанёс удары по ВСУ в районах Купянска, Петропавловки, посёлка Двуречная и села Крахмального. За сутки ВСУ потеряли до 110 военных, три автомобиля и две гаубицы Д-20.