* — организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 10 августа, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Деятельность неправительственной организации Conflict Intelligence Team («Сетевое объединение журналистов-расследователей», Украина (организация, признанная в РФ нежелательной) признали в России нежелательной. Такое решение приняла Генеральная прокуратура после изучения поступивших материалов. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Электронную платформу, которая первоначально называлась War in Ukraine, создал скрывающийся за границей от уголовного преследования гражданин России Руслан Карпук», ― говорится в сообщении Генпрокуратуры в Telegram-канале.

Уточняется, что платформу он создал совместно с участниками запрещённой экстремистской организации ФБК (внесён в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена), являющимися резидентами иностранных государств и также проживающими за рубежом. В ведомстве добавили, что целью участников организации был сбор и публикация информации о Вооружённых силах России, в том числе персональных данных российских военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации.

3 марта 2022 года Роскомнадзором за распространение недостоверной общественно значимой информации о ходе СВО заблокирован сайт НПО.

В Генпрокуратуре также указали, что организация только имитирует журналистскую деятельность, а по факту активно участвует в пропагандистских кампаниях, организуемых Западов и направленных на продвижение протестных настроений и деструктивных идей.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность американской неправительственной организации Wild Salmon Center (организация, признанная в РФ нежелательной). По данным ведомства, организация получала финансирование средств частных структур, включая корпорацию Google, а также со стороны правительственных структур США (министерства торговли, министерства сельского хозяйства, министерства внутренних дел). Фактически её деятельность использовалась в качестве прикрытия при реализации проектов, направленных на сковывание экономического развития России.

В августе в список нежелательных организаций попали филиалы телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в России иностранным агентом) в Латвии и Нидерландах. Как указали в Минюсте, организации распространяют материалы экстремистских и террористических организаций, а финансирует их признанный иноагентом нидерландский фонд Stichting 2 Oktober (юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерланды, иностранное СМИ, выполняющие функции иноагента).