* — организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 18 июля, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Деятельность американской неправительственной организации Wild Salmon Center (организация, признанная в РФ нежелательной) признана в России нежелательной. Об этом 18 июля говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По результатам проверки Генпрокуратурой принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Wild Salmon Center (США)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что организация получала финансирование средств частных структур, включая корпорацию Google, а также со стороны правительственных структур США (министерства торговли, министерства сельского хозяйства, министерства внутренних дел).

В ведомстве подчеркнули, что декларируемой целью организации является сохранение тихоокеанского лосося. Однако фактически её деятельность используется в качестве прикрытия при реализации проектов, направленных на сковывание экономического развития России.

В частности, WSC продвигала якобы полезные инициативы по созданию на Дальнем Востоке особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с целью ограничения рыбного промысла для российских компаний и блокировки нефте — и газодобывающих отраслей на территории Сахалинской области.

WSC оказывала финансовую поддержку российской организации «Экологическая вахта Сахалина» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).

«Таким образом, формально выступая за охрану природы, организация вмешивается во внутренние дела РФ, может нанести ущерб безопасности России в экономической сфере», — заключили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля Министерство юстиции РФ внесло в реестр нежелательных организаций латвийскую BDR Novaja Gazeta-Europe (организация, признанная в РФ нежелательной), которая является юридическим лицом «Новой газеты. Европа» (организация, признанная в РФ нежелательной). Ранее Генпрокуратура признала, что статьи издания содержат ложную информацию о специальной военной операции и о якобы наличии в России массовых нарушений прав и свобод граждан.