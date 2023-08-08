Донецк, 9 августа, 2023, 02:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 98 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 362 единицы различных боеприпасов. Об этом в среду, 9 августа, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«На донецком направлении против совершил 91 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью… на горловском — 3 обстрела… на ясиноватском — 3 обстрела, на шахтёрском — 1 обстрел из РСЗО», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Под огнём Вооружённых сил Украины оказались Донецк, Ясиноватая, Ясиноватский район, Горловка, Зайцево, Макеевка и Шахтёрск. В результате обстрелов ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц, в том числе один ребёнок.

Как передавало ИА Регнум, ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщили о троих погибших и более чем десяти раненых в Киевском, Кировском, Ворошиловском и Куйбышевском районах Донецка в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.