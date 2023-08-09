Донецк, 9 августа, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Украинская армия вечером 9 августа обстреляла центр Донецка кассетными боеприпасами. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на данные оперативных служб ДНР.

Таисия Воронцова/РИА Новости

«Прилетело несколько снарядов в район торгового центра «Донецк-Сити». Кассетные», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, в центре города было слышно не менее четырёх взрывов, после которых последовали разрывы меньшей мощности.

Ранее глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что с 09:00 до 21:00 9 августа ВСУ обстреляли город 27 раз, в том числе девять снарядов были кассетного типа. От обстрелов погибли девочка 2019 года рождения, женщина 1952 года рождения и мужчина 1946 года рождения.

В течение 8 августа населённые пункты ДНР обстреляли с украинской стороны 98 раз, запустив в общей сложности 362 боеприпаса. По удар попали Донецк, Ясиноватая, населённые пункты Ясиноватского района, Горловка, Зайцево, Макеевка и Шахтёрск. От обстрелов получили ранения 11 человек, в том числе один ребёнок.