Донецк, 8 августа, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили несколько попыток ВСУ провести наступление в направлении Урожайного Донецкой Народной Республики. Об этом во вторник, 8 августа, сообщил глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии отражено несколько атак противника, наступавшего при поддержке бронетехники в направлении Урожайного», — приводит РИА Новости слова Чехова.

По его словам, Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Владимировки, а также поразили пункт временной дислокации ВСУ под Угледаром. В результате боевых действий противник потерял миномётный расчёт севернее Никольского.

Как передавало ИА Регнум, ранее британская газета The Guardian сообщила, что ВС России начали наступление в Харьковской области с целью установить контроль над регионом. По информации источника, интенсивность атак российских войск на этом направлении возросла в связи с тем, что большая часть ВСУ находится на юге и востоке республики.