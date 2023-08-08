Москва, 8 августа, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Военнослужащие российской армии нанесли удар по передовому пункту управления объединённой группировки ВСУ «Хортица». Об этом сообщил 8 августа на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В районе населённого пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики поражён передовой пункт управления объединённой группировки украинских войск «Хортица», — рассказал он.

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Конашенков добавил, что за последние сутки российская армия уничтожила три склада ВСУ с боеприпасами, находившихся возле города Запорожье, населённых пунктов Чернещина и Нескучное в Харьковской области.

Как сообщало ИА Регнум, накануне командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что ВСУ ведут серьёзную подготовку к рывку, планируя захватить Артёмовск. При этом он уверен, что у украинских военных всё равно не хватит сил для захвата города. Алаудинов также отметил, что попытки ВСУ продвинуться на этом направлении приводят к большим потерям с украинской стороны.

Глава пресс-центра группировки «Восток» Вооружённых сил России Олег Чехов сообщил, что 7 августа ВСУ предприняли несколько атак в направлении Урожайного в ДНР. Пехота противника шла в наступление при поддержке бронетехники, но российские бойцы отбили все атаки.