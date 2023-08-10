Вашингтон, 10 августа, 2023, 09:41 — ИА Регнум. У инструкторов из стран Запада не имеется необходимого опыта для того, чтобы вести подготовку украинских военных. Об этом 10 августа написала обозреватель портала Open Democracy Изобель Кошив.

Иван Шилов ИА Регнум

«Западные инструкторы не понимают, с каким противником приходится иметь дело, сетуют украинские военнослужащие. Они недостаточно подготовлены к реалиям конфликта с Россией из-за разницы между натовской и внутренней войсковой подготовкой», — отметила она.

Журналист уточнила, что инструкторы из стран НАТО могут предложить украинским военным базовый курс, а жизненно важную подготовку ведут киевские власти. Как рассказали некоторые боевики ВСУ, которых готовили в западных странах, их инструкторы не понимают специфику «всей ситуации».

По словам одного из украинских военнослужащих, во время подготовки инструкторы НАТО уделяют слишком много внимания примерам из операций на Ближнем Востоке, где альянс занимался зачисткой помещений и выявлением боевиков среди мирных жителей. Такой опыт, как отметил украинский военный, «не имеет особого значения» для ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что у Вооружённых сил России имеется достаточно ресурсов, чтобы дойти до Киева. Эксперт подчеркнул, что российские бойцы более подготовлены, чем боевики ВСУ, а потому могут перейти в наступление по всей линии фронта.

До этого обозреватель телеканала CNN Стивен Коллинсон написал, что в данный момент конфликт на Украине перешёл в более тяжёлую для Киева фазу. Он отметил, что это связано в том числе мощностью российских оборонительных рубежей.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский провёл специальное совещание ставки для обсуждения контрнаступления украинских войск. По его словам, во время совещания провели глубокий анализ сложившейся ситуации, планирование будущих шагов, а также вопросы обеспечения ВСУ всем необходимым.

Перед этим военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что боевая эффективность ВСУ на купянском, краснолиманском и донецком направлениях снизилась. По его мнению, это связано с большими потерями в личном составе украинской армии.