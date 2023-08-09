Вашингтон, 9 августа, 2023, 14:39 — ИА Регнум. На сегодняшний день конфликт на Украине перешёл в более тяжёлую для Киева фазу. Такое мнение 9 августа высказал обозреватель телеканала CNN Стивен Коллинсон.

Иван Шилов ИА Регнум

По мнению журналиста, трудности и большие потери украинских войск связаны с российскими оборонительными рубежами, а также с необходимостью для атакующих иметь численное преимущество перед обороняющимися.

По его мнению, из-за этого военные действия в зоне конфликта перешли «в более сложную для Украины фазу».

Он отметил, широко анонсированное контрнаступление ВСУ, от которого много ждали и в Киеве, и в западных странах, не стало блицкригом, в результате чего, по его оценкам, конфликт может затянуться на 2024 год.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что Киев не может продолжать скрывать тяжёлые потери личного состава ВСУ. Он уточнил, что украинское военное командование пытается скрыть громадное количество потерь с помощью бросания в бой ещё большего количества живой силы, однако эта тактика только увеличивает потери.

Позднее экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн отметил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает выдумывать небылицы, и это может привести к военному перевороту в стране. По его мнению, это только вопрос времени.

После этого военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что боевая эффективность ВСУ на купянском, краснолиманском и донецком направлениях снизилась. По его данным, это произошло из-за больших потерь и из-за задержек и перебоев тылового и прочего обеспечения подразделений на передовых позициях.