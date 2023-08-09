Вашингтон, 9 августа, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Российская армия обладает достаточными ресурсами, чтобы дойти до Киева. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.

«Россия обладает резервами, которые позволят ей быстро пересечь Днепр и пойти на Киев», — сказал он.

Макгрегор также заявил, что российские бойцы более подготовлены, чем украинские, и способны перейти в наступление по всей линии фронта. Американский полковник считает, что этого не происходит только из-за стремления президента России Владимира Путина не допустить эскалации конфликта.

До этого, 7 августа, Макгрегор заявил, что в конфликте на Украине настал переломный момент, так как Киев находится на грани краха. По мнению эксперта, ВСУ находятся очень в тяжёлом состоянии, так как неудавшиеся попытки контрнаступления выдавили из них остатки сил.

А 9 августа американский сенатор от Республиканской партии США Томми Табервилль заявил, что украинские власти представляют из себя «команду младших школьников», которые вступили в игру против «команды колледжа» и не имеют шанса одолеть Россию. По словам сенатора, Киев просто не может победить в этом конфликте.