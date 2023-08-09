Киев, 9 августа, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский специальное совещание ставки для обсуждения контрнаступления украинских войск. Он написал об этом 9 августа в Telegram-канале.

«Сегодняшняя ставка — в специальном формате. Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме — нашему наступлению», — написал Зеленский.

Он добавил, что на совещании провели глубокий анализ сложившейся ситуации, планирование будущих шагов, а также вопросы обеспечения ВСУ всем необходимым.

Украинский президент уточнил, что во время совещания ставки её участники заслушали доклады главкома ВСУ Валерия Залужного, командующих Сухопутными войсками Александра Сырского и оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского, и начальника Главного управления разведки украинского минобороны Кирилла Буданова.

Как передавало ИА Регнум, ранее обозреватель телеканала CNN Стивен Коллинсон написал, что западные страны оценили вероятность прогресса в наступлении украинской армии как крайне малую. Как признал автор публикации, ВСУ в ходе попыток контрнаступления не смогли преодолеть даже первую линию российской обороны.

По мнению обозревателя американского издания, сейчас конфликт на Украине перешёл в более тяжёлую для Киева фазу. Он уточнил, что это связано с мощью оборонительных линий российской армии и необходимостью для атакующих иметь численное преимущество перед обороняющимися.

До этого зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что против России в конфликте на Украине практически в открытую ведёт военные действия вся система НАТО. Он подчеркнул, что у Москвы достаточно сил для достижения целей спецоперации и для того, чтобы добиться мира на своих условиях.