Екатеринбург, 10 августа, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Тело девочки-школьницы было найдено в лесополосе в Свердловской области. Об этом 10 августа сообщило издание E1. RU.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Девочка 16-ти лет возвращалась домой в Каменск-Уральский поздним вечером 9 августа из Екатеринбурга на электричке, но дома так и не появилась. Тело школьницы было найдено в лесополосе между Диагностическим центром и Байновским мостом.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи. По предварительной информации, на теле погибшей нет признаков насильственной смерти. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в поисках подростка, пропавшего утром 9 августа в Амурской области, участвуют 55 человек, включая сотрудников полиции, военных и кинолога. В ходе поисков ведётся осмотр домов, сеновалов и чердаков.

Также сообщается, что в городе Первоуральске Свердловской области пропала 43-летняя женщина вместе со своей пятилетней дочерью. В поисках принимали участие сотрудники полиции из службы уголовного розыска, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних. Отмечалось, что женщина уже уходила из дома, а недавно выписалась из медучреждения, где познакомилась с мужчиной.

Позднее женщину и ребёнка обнаружили в Дегтярске Ревдинского округа. В полиции сообщили, что женщина отказалась ехать с супругом и захотела остаться со своим новым знакомым.