В Амурской области пропал подросток
Благовещенск, 9 августа, 2023, 09:53 — ИА Регнум. В поисках подростка, который утром 9 августа пропал в Амурской области, участвуют 55 человек, включая сотрудников полиции, военных и кинолога. Об этом 9 августа сообщил Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности в Telegram-канале.
Уточняется, что в последний раз пропавшего подростка видели у заброшенной фермы в районе села Асташиха.
«Пожарные пожарного поста села Алексеевка Амурского центра ГЗ и ПБ совместно с сотрудниками полиции, военнослужащими, волонтёрами и родственниками — более 55 человек — проводят поиски несовершеннолетнего в селе Асташиха Бурейского района», — говорится в сообщении.
Также указывается, что в данный момент в ходе поисков ведётся осмотр домов, сеновалов и чердаков, также к ним подключили кинолога со служебной собакой.
Как сообщало ИА Регнум, 8 августа в городе Первоуральске Свердловской области пропала 43-летняя женщина вместе со своей пятилетней дочерью. В поисках принимали участие сотрудники полиции из службы уголовного розыска, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних.
Позднее женщину и ребёнка обнаружили в Дегтярске Ревдинского округа. По данным полиции, она отказалась ехать с супругом и захотела остаться со своим новым знакомым.
До этого в Белгородской области нашли на кладбище тело 15-летней девочки. По предварительной версии, её убили.