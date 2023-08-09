Благовещенск, 9 августа, 2023, 09:53 — ИА Регнум. В поисках подростка, который утром 9 августа пропал в Амурской области, участвуют 55 человек, включая сотрудников полиции, военных и кинолога. Об этом 9 августа сообщил Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности в Telegram-канале.

Амурский центр ГЗ и ПБ Более 55 человек проводят поиски несовершеннолетнего

Уточняется, что в последний раз пропавшего подростка видели у заброшенной фермы в районе села Асташиха.

«Пожарные пожарного поста села Алексеевка Амурского центра ГЗ и ПБ совместно с сотрудниками полиции, военнослужащими, волонтёрами и родственниками — более 55 человек — проводят поиски несовершеннолетнего в селе Асташиха Бурейского района», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент в ходе поисков ведётся осмотр домов, сеновалов и чердаков, также к ним подключили кинолога со служебной собакой.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа в городе Первоуральске Свердловской области пропала 43-летняя женщина вместе со своей пятилетней дочерью. В поисках принимали участие сотрудники полиции из службы уголовного розыска, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних.

Позднее женщину и ребёнка обнаружили в Дегтярске Ревдинского округа. По данным полиции, она отказалась ехать с супругом и захотела остаться со своим новым знакомым.

До этого в Белгородской области нашли на кладбище тело 15-летней девочки. По предварительной версии, её убили.