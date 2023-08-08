Екатеринбург, 8 августа, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Пропавших в Свердловской области 43-летнюю женщину и её пятилетнюю дочь нашли в Дегтярске Ревдинского округа, сообщило URA. RU со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Иван Шилов ИА Регнум

«И мама, и девочка найдены в Дегтярске. В эти минуты папу вместе с дочкой доставляют по месту объявления розыска в дежурную часть полиции Первоуральска, где они будут официально опрошены и где будет принято обоснованное решение по факту произошедшего», — сообщил Горелых.

Он добавил, что мама девочки отказалась ехать с супругом и захотела остаться с новым знакомым. В свою очередь, глава семьи заверил, что при любых семейных раскладах он сделает всё, чтобы малышка осталась с ним.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, в Первоуральске Свердловской области пропали 43-летняя женщина и её пятилетняя дочь. Родственники рассказали, что в последний раз видели женщину 6 августа. По данным правоохранителей, женщина уже уходила из дома, а недавно выписалась из медучреждения, где познакомилась с мужчиной. Полиция задействовала порядка 20 сотрудников из службы уголовного розыска, участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних для поиска пропавшей женщины и ребёнка.