Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 22:46 — ИА Регнум. Восемь человек числятся пропавшими без вести после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Акулов в Telegram-канале.

МЧС РФ/РИА Новости

«На данный момент 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими, идет разбор завалов, погибших не найдено, одна женщина скончалась в реанимации», — написал он.

Акулов сообщил, что ряд объектов в городе пострадал от взрыва, специалисты оценивают ущерб. В районе происшествия ввели режим чрезвычайной ситуации. Работает горячая линия, на неё поступило 235 обращений.

Взрыв прогремел в Сергиевом Посаде 9 августа около 11:00. Ударной волной повредило ряд зданий на территории завода, в находящихся рядом домах выбило стёкла, начался пожар. По предварительным данным, взрыв произошёл из-за нарушения технологического процесса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что от взрыва пострадало 38 многоквартирных домов. Ранее администрация города сообщила, что также получили повреждения две школы, колледж и спорткомплекс.

В главном следственном управлении СК по Московской области исключили версию, что взрыв на заводе мог произойти из-за атаки беспилотника.