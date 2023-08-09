Москва, 9 августа, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к религиозным лидерам и главам международных организаций с посланиями, в которых призвал обратить внимание на преследование Киевом канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в том числе на приговор суда в отношении митрополита УПЦ Тульчинского и Брацлавского Ионафана. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).

Глава РПЦ сообщил, что митрополита Ионафана приговорили к пяти годам заключения с конфискацией имущества. Патриарх Кирилл назвал абсурдными обвинения, будто священнослужитель пытался насильственно сменить конституционный строй на Украине или посягал на её территориальную целостность.

«Этому беззаконному решению предшествовали многочисленные попытки оказать давление на владыку Ионафана, который несмотря ни на что оставался верен своей Церкви и собратьям по вере Христовой», — говорится в обращении патриарха Кирилла.

Он подчеркнул, что доказательства в деле сфальсифицировали, руководствуясь ненавистью к УПЦ. Глава РПЦ также заявил о гонениях на православную веру на Украине и нарушениях религиозной свободы.

Патриарх направил обращения главам поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, лидеру Англиканской церкви архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, главе Всемирного совета церквей Джерри Пиллэю, генсеку ООН Антониу Гутерришу, генсеку ОБСЕ Хельге Марии Шмид и другим представителям религиозных и международных организаций.

Власти Украины поощряют нападки на священников и прихожан УПЦ и передачу церквей раскольникам из Православной церкви Украины (ПЦУ). Действующее законодательство позволяет сторонникам ПЦУ захватывать церкви. Они врываются в храмы и при попустительстве или содействии полиции выгоняют священников и прихожан, верных УПЦ, а также переводят церковное имущество в юрисдикцию раскольников.

Также ПЦУ при поддержке властей добивается ухода православных монахов из Киево-Печерской лавры. Хозяйственный суд Киева назвал законным расторжение договора аренды монастыря с УПЦ.