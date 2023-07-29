Киев, 29 июля, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили храм Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Нетешине в Хмельницкой области.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сторонники ПЦУ при поддержке полиции захватили храм во имя святой Параскевы», — сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

После окончания службы 27 июля в церковь ворвалось порядка 50 мужчин, они вытолкнули на улицу находящихся в здании прихожан. На месте находились сотрудники полиции, которые поддержали эти действия.

При этом в УПЦ отметили, что раскольники незаконно перевели общину этого храма в юрисдикцию ПЦУ на основании проведенного 9 апреля собрания.

Как сообщало ИА Регнум, у канонической Украинской православной церкви регулярно отбираются храмы, деятельность УПЦ запрещена в ряде регионов страны, а священнослужители и миряне подвергаются уголовному преследованию. Так, 25 июня в Белогородке в Киевской области сторонники ПЦУ, под прикрытием полиции и теробороны, захватили нижний храм в честь Архистратига Михаила.

Приверженцы раскольнической ПЦУ в мае захватили Свято-Михайловский храм Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Красноволя Волынской области.

МИД России опубликовал 26 июля доклад о гонениях Киева на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Российские дипломаты отметили, что Киев занимается организацией неправомерных референдумов, чтобы переписать общины УПЦ на раскольническую ПЦУ.