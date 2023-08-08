Нерчинск, Забайкальский край, 8 августа, 2023, 10:45 — ИА Регнум. В Забайкальском крае задержали второго подозреваемого в избиении участника СВО в Нерчинско-Заводском районе, сообщили 8 августа в пресс-службе краевого управления СКР.

Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю Задержание первого подозреваемого

«Второй соучастник задержан, следователи СК в ближайшее время предъявят ему обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

Также СКР установил причастность ещё одного жителя Нерчинско-Заводского района к преступлению — это 43-летний мужчина, которого объявили в розыск. Сотрудники полиции получили приказ найти его и доставить на допрос.

СКР уточнил, что ранее задержанному 27-летнему (первому фигуранту) участнику избиения инвалида предъявили обвинение в публичных действиях по дискредитации ВС РФ, в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и в умышленном уничтожении и повреждение имущества.

Обвиняемый, как установило следствие, вместе с другими соучастниками спровоцировал конфликт с двумя 36-летними бывшими участниками СВО.

«Публично высказывая претензии по поводу участия мужчин в специальной военной операции, злоумышленники нанесли одному из потерпевших множественные удары по различным частям тела, сорвали с его одежды государственную и общественную награды, а также повредили его автомобиль», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Инвалиду избившие его причинили лёгкий вред здоровью, а также нанесли материальный ущерб в размере более 800 тысяч рублей, отметили в СКР.

Как сообщало ИА Регнум, утром 5 августа в селе Нерчинский Завод избили инвалида, потерявшего ногу в ходе спецоперации на Украине.

Напавшая на него компания сорвала с участника СВО награды, повредила его машину. Ногами били инвалида двое мужчин, ещё шесть их приятелей и приятельниц наблюдали, стоя рядом.

Инцидент произошёл в местном кафе. Избитому пришёл на помощь другой участник СВО, тоже инвалид.

6 августа МВД сообщило о задержании одного из избивавших инвалида в рамках уголовного дела о причинении лёгкого вреда здоровью и повреждении имущества. Задержынный — 27-летний житель Нерчинского Завода. Позднее уголовное дело объединили с делом о публичной дискредитации российских Вооружённых сил.