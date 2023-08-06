Чита, 6 августа, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на бывшего участника спецоперации с инвалидностью в Забайкальском крае. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Кадр из видео

По её данным, стражи порядка доставили в отделение полиции 27-летнего подозреваемого. В отношении него расследуются уголовные дела по признакам умышленного повреждения имущества и умышленного причинения лёгкого вреда здоровью.

«Следователем МО МВД России он задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что расследование уголовных дел находится на контроле руководства УМВД России по Забайкальскому краю.

Как передавало ИА Регнум, 5 августа компания молодых людей в селе Нерчинский Завод в Забайкалье избила бывшего участника спецоперации с инвалидностью, а также повредила его автомобиль. Пострадавший отдыхал в кафе в компании знакомых. В этом же заведении была другая компания местных жителей. Между ними произошёл конфликт. Все участники инцидента, а также свидетели и очевидцы установлены.

Как рассказал один из очевидцев происшествия, два злоумышленника ногами запинали инвалида, в то время как остальные несколько участников, среди которых были две девушки, весело их подбадривали. Своего товарища пытался защитить другой бывший участник СВО, но он тоже без ноги, и потому силы были неравны, рассказал он.