При взрыве на заводе в Сергиевом Посаде пострадали более 10 человек
Источник: в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадали более 10 человек
Красногорск, 9 августа, 2023, 11:29 — ИА Регнум. В результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде пострадали свыше десяти человек. Об этом 9 августа сообщил источник ИА Регнум.
Кадр из видео
До этого в СМИ появились сообщения о шестерых пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде.
Как передавало ИА Регнум, ранее в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. По предварительным данным, это произошло в результате удара беспилотника.
Позднее администрация городского округа Сергиев Посад сообщила, что на Загорском оптико-механическом заводе объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, включая арендованные. Отмечалось, что представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов находятся на месте происшествия.