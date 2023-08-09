Красногорск, 9 августа, 2023, 11:29 — ИА Регнум. В результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде пострадали свыше десяти человек. Об этом 9 августа сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео

До этого в СМИ появились сообщения о шестерых пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. По предварительным данным, это произошло в результате удара беспилотника.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3825097" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Позднее администрация городского округа Сергиев Посад сообщила, что на Загорском оптико-механическом заводе объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, включая арендованные. Отмечалось, что представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов находятся на месте происшествия.