Вашингтон, 9 августа, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Власти Украины представляют собой «команду младших школьников», вступивших в игру против «команды колледжа», но не имеющих шанса одолеть Россию, заявил американский сенатор, член Республиканской партии США Томми Табервилль в эфире телеканала Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Такую оценку парламентарий дал Киеву, комментируя результаты опроса CNN, согласно которым 55% американцев выступают против одобрения Конгрессом дополнительного пакета помощи украинской стороне.

Как отметил Табервилль, в Вашингтоне не понимают сути конфликта. Сенатор отметил, что встречался на Украине с президентом этой страны за три месяца до начала специальной военной операции России.

По его мнению, Киев просто не может выиграть в этом конфликте. Табервилль также подчеркнул, что не поддержал отправку Украине «ни единого цента».

Парламентарий выразил мнение, что американские власти могут и дальше «разбрасываться деньгами», помогая украинской стороне, но у ВСУ не шансов на успех без прямого вмешательства США и НАТО в боевые действия. Кроме того, он назвал «полной катастрофой» политику, проводимую администрацией действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Табервилль полагает, что Белый дом через помощь Украине пытается отвлечь внимание от реальных проблем в США.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что киевское правительство падёт даже в случае прямого вмешательства Запада в конфликт в зоне спецоперации. Эксперт указал на, что ВСУ оказались в тяжелом положении, а президент Украины ждёт прибытия на поле боя войск союзников.

17 июля обозреватель журнала American Conservative Эндрю Басевич написал, что США используют Украину для достижения утраченного мирового господства. По его словам, Вашингтон игнорирует факторы, свидетельствующие о возникновении многополярного мира.