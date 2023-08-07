Вашингтон, 7 августа, 2023, 13:24 — ИА Регнум. В украинском конфликте настал переломный момент, так как Киев находится на грани краха. Об этом 7 августа заявил бывший советник главы Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор в блоге на YouTube.

«Мы находимся в переломном моменте. Я бы сказал, что это, вероятно, самый опасный момент в этом кризисе и конфликте, с которым мы столкнулись, потому что Украина находится на грани краха», — сказал он.

По словам Макгрегора, в данный момент украинская армия находится в очень тяжёлом состоянии, так как неудавшиеся попытки контрнаступления выдавили из них остатки соков, в результате чего обученные и оснащённые натовской техникой и вооружениями подразделения ВСУ уничтожены, что привело Киев на грань полного краха.

Он уточнил, что по окончании контрнаступления для украинских войск не станет легче, так как российские военные за время конфликта стали ещё сильнее и мощнее с помощью продвинутого военно-промышленного комплекса и большого количества ресурсов.

«Вопрос в том, что нам делать дальше? Что делать, когда понимаешь, что ставка, которую вы сделали на эту пешку под названием Украина, провалилась? Что делать, когда ты создал монстра?», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Киев не может продолжать скрывать тяжёлые потери в рядах армии Украины, которые командование ВСУ пытается скрыть с помощью бросания в бой ещё большего количества живой силы. Как отметил эксперт, это, по его мнению, приведёт только к увеличению потерь среди личного состава украинских войск.

Министр обороны России Сергей Шойгу 4 августа заявил, что украинские войска с начала контрнаступления за июнь–июль потеряли уже свыше 43 тыс. военных. Глава Минобороны отметил, что в это число не входят эвакуированные в украинские госпитали и за границу раненые и иностранные наёмники, а также военные ВСУ, ликвидированные во время ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.