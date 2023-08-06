Москва, 6 августа, 2023, 15:16 — ИА Регнум. В Белгородской области обнаружено тело 15-летней девочки. Об этом 6 августа сообщил Telegram-канал 112.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его данным, тело несовершеннолетней было найдено на кладбище. По предварительной версии, её могли убить.

Отмечается, что на месте работают сотрудники оперативных ведомств. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По информации следствия, несовершеннолетняя 2008 года рождения днём 4 августа 2023 ушла гулять на улицу из адреса по месту проживания в поселке Разумное Белгородского района и домой не вернулась.

Как передавало ИА Регнум, тела мужчины и женщины, пропавших в Киренском районе Иркутской области, обнаружили в реке Чучуй. Пятилетнего внука, который был с ними на рыбалке, пока не нашли. Ранее нашли моторную лодку с вещами. Погибших обнаружили в отдаленном районе, где отсутствует стабильная сотовая связь. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».