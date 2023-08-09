Вашингтон, 9 августа, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Крупный бизнес США не хочет ни терять российский рынок, ни отдавать его кому-то другому. Об этом 9 августа заявил генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.

Юрий Смитюк/ТАСС

«При всей привлекательности новых проектов в Африке и Латинской Америке для бизнеса США, они не могут заменить по своей доходности, рентабельности проекты, которые у них были в России. Масштабный российский рынок американцам на перспективу терять очень не хочется», ― пояснил в беседе с ТАСС дипломат.

Он отметил, что выстроить новые логистические цепочки возможно, но это занимает годы и даже десятилетия.

Посол добавил, что в мае импорт продукции из России в США вырос до $503 млн по сравнению с $215 млн в апреле, но, по его словам, эти цифры абсолютно не отвечают ни потенциалу, ни возможностям российской и американской сторон.

«Разумеется, крупный бизнес хотел бы возобновления сотрудничества», ― подчеркнул Захаров.

Как сообщало ИА Регнум, летом прошлого года американская компания IBM объявила о прекращении всех операций в России. Российские клиенты IBM уточнили, что американская компания прекратила доступ к программному обеспечению.

Ранее в компании рассказали о временной приостановке деятельности в России. При этом в российском правительстве отмечали отсутствие сигналов о возвращении иностранных ИТ-компаний на рынок страны.

В апреле 2023 года американская компания Yum! Brands завершила сделку по продаже компании «Смарт сервис» бизнеса KFC в России и объявила об уходе из страны. Новым владельцем стала компания «Смарт сервис», возглавляемая Константином Котовым и Одри Осколковым.

Позднее стало известно, что американская корпорация 3М, один из крупнейших мировых производителей респираторов, может продать свой российский бизнес научно-производственному холдингу ВМП. Отмечается, речь идёт о двух заводах — в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане и в Волоколамске, где создают респираторы и прочие средства защиты.

В июле заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус пообещал, что Соединённые Штаты Америки продолжат вводить санкции против России и усиливать введённые меры экспортного контроля столько, сколько потребуется.