Москва, 17 апреля, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Американская компания Yum! Brands завершила сделку по продаже компании «Смарт сервис» бизнеса KFC в России и объявила об уходе из страны, сообщили в пресс-службе компании.

Дарья Драй ИА REGNUM Ресторан KFC в России

«Yum! Brands завершила уход с российского рынка, продав свой бизнес KFC в России», — говорится в сообщении.

Новым владельцем стала компания «Смарт сервис», возглавляемая Константином Котовым и Одри Осколковым.

В октябре 2022 года компания Yum! Brands заключила договор по продаже российского подразделения KFC локальному франчайзинговому оператору «Смарт сервис». Согласно договору, владелец обязан постепенно провести ребрендинг заведений KFC в России. Рестораны быстрого питания, вероятно, откроются под новой вывеской Rostic’s.

Ранее американская компания также объявила о завершении передачи права собственности на все франчайзинговые активы Pizza Hut в России местному оператору.