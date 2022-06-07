Москва, 7 июня, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В России прекращает работу американская компания IBM. Информация об этом появилась на сайте ИТ-гиганта.

Patrick IBM

В опубликованном заявлении гендиректора компании Арвинда Кришна говорится, что в компании «приостановили все операции в России».

Российские клиенты IBM уточнили, что американская компания прекратила доступ к программному обеспечению.

Ранее в компании рассказали о временной приостановке деятельности в России. При этом в российском правительстве отмечали отсутствие сигналов о возвращении иностранных ИТ-компаний на рынок страны.