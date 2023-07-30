Никосия, 30 июля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Соединённые Штаты продолжат вводить санкции против России столько, сколько потребуется. Об этом, как передаёт 30 июля Кипрское информационное агентство, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус во время визита в Никосию.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы будем продолжать расширять и усиливать введённые нами санкции и меры экспортного контроля столько, сколько потребуется», — сказал он.

Перед этим Вудхаус провёл встречи с представителями руководства Кипра, обсуждая соблюдение введённых санкций. Он также заявил, что посетил остров для демонстрации поддержки США местному правительству и бизнесу в вопросе исполнения санкций и для обсуждения новых шагов в этом направлении.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что западные санкции долго не отменят. Он отметил, что нужно вместе с первоочередными мерами по замещению импортных технологий работать над долгосрочными преобразованиями, направленными на суверенное развитие страны.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в июне сообщила, что российская экономика в целом достигла докризисного уровня по всем направлениям, кроме нефтегазового, где действуют наиболее жёсткие санкции. По данным ЦБ, уровень внешнего долга России упал до исторического минимума — до 15,45% от ВВП.