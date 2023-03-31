Москва, 31 марта, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Американская корпорация 3М, один из крупнейших мировых производителей респираторов, может продать свой российский бизнес научно-производственному холдингу ВМП. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный источник и президента ВМП Михаила Вахрушева.

Tatarstan.ru Респираторы на заводе

Отмечается, речь идёт о двух заводах — в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане и в Волоколамске, где создают респираторы и прочие средства защиты.

Вахрушев подтвердил факт переговоров, но дополнительных деталей не сообщил, уточняет издание.

По словам источника, подкомиссия по сделкам с иностранцами правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями уже дала согласие на сделку.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Bunge, являющаяся одним из крупнейших агротрейдеров в мире, продала свой бизнес по переработке масличных культур на территории России.

Производство и продажа растительных масел на маслоэкстракционном заводе в Воронежской области продолжается уже под контролем нового собственника.