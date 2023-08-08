Вашингтон, 8 августа, 2023, 20:00 — ИА Регнум. На Западе оценили вероятность успеха ВСУ при продолжении наступления в зоне боевых действий. Как сообщил 8 августа телеканал CNN со ссылкой на западных дипломатов, вероятность прогресса крайне мала.

Иван Шилов ИА Регнум

«В ближайшие несколько недель им ещё предстоит понять, есть ли шансы достичь прогресса. Но крайне маловероятно, что они добьются прогресса, который привёл бы к изменению баланса в этом конфликте», — говорится в статье.

Отмечается, что украинские военные при попытках наступления не смогли преодолеть даже первую линию российской обороны.

«Даже при условии, что бои продолжатся в ближайшие несколько недель, какова вероятность, что они внезапно смогут сделать это поредевшими силами?» — задался вопросом один из источников CNN.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России ранее заявляло о безуспешности попыток наступления украинской армии, которые начались 4 июня. В ведомстве отметили, что за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц вооружения, в том числе поставленного западными партнёрами. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.

Издание The New York Times со ссылкой на Пентагон 27 июля сообщило о начале ключевой фазы контрнаступления ВСУ. Утверждалось, что Киев бросил в бой тысячи военнослужащих, якобы ранее находившихся в резерве. Известив, что в случае успеха новая операция продлится до трёх недель, журналисты обозначили местом её проведения запорожское направление.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор перед этим подчеркнул, что киевская армия понесла «чудовищный урон». Командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев заявил, что запала у ВСУ хватит только до конца августа. Как отметил в комментарии ИА Регнум военнослужащий 1-го Армейского корпуса, который вступил в ополчение ДНР летом 2014 года, причина поражения ВСУ в том, что иностранные специалисты так велели.