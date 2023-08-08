Москва, 8 августа, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Потери ВСУ на шести направлениях — донецком, южнодонецком, краснолиманском, купянском, херсонском и запорожском — составили за сутки 685 военных, сообщил 8 августа на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

На донецком направлении российские военные успешно отразили 18 атак ВСУ в районах города Артёмовска, посёлка Зайцево и села Клещеевки в ДНР. Кроме того, они нанесли поражение украинским войскам в районах города Северска и посёлка Курдюмовки в ДНР.

«Уничтожено до 210 военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты, шесть пикапов и три гаубицы Д-30», — сообщил Конашенков.

На южнодонецком направлении российские войска успешно отразили три атаки ВСУ в районах посёлков Никольское и Урожайное в ДНР. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по украинской армии в районах сёл Старомайорское в ДНР и Приютное в Запорожской области.

«Потери противника составили до 125 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и две гаубицы Д-30», — уточнил Конашенков.

В ходе наступления на купянском направлении штурмовые отряды группировки войск «Запад» заняли более выгодные позиции в районе посёлка Ольшана Харьковской области.

Российские военные успешно отразили девять атак и контратак ВСУ в районах посёлка Новоселовского в ЛНР и села Синьковка в Харьковской области. Они нанесли удары по дислокациям ВСУ в районах города Купянска, посёлка Двуречная и сёл Петропавловка и Крахмальное Харьковской области.

«В течение суток на данном направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20», — сообщил Конашенков.

На краснолиманском направлении российские военные успешно отразили три атаки ВСУ, а также нанесли огневое поражение в районах нескольких населённых пунктов ЛНР.

«Потери ВСУ на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, два автомобиля, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица Д-20», — отметил представитель Минобороны.

Потери украинской армии на запорожском направлении составили за сутки до 110 военных. ВС РФ уничтожили танк, пять боевых бронемашин, три автомобиля, самоходную пушку большой мощности «Пион», орудие «Мста-Б», артсистему М777 американского производства, гаубицу FH-70 британского производства, САУ Krab польского производства.

«На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также три гаубицы Д-20», — сообщил Конашенков.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3824910" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операци

По данным Минобороны, на купянском направлении украинские военные, пытаясь вернуть утерянные позиции, потеряли взвод в районе Синьковка, а также урочища Маньковка и леса Усы. Российские военные в течение нескольких часов отразили в этом районе пять атак ВСУ.

Пленный украинский военный рассказал о провале контрнаступления ВСУ. Попавший в плен месяц назад в районе города Волновахи в ДНР заявил, что провал сопровождается большими потерями с украинской стороны.