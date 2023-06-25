Лозанна, Швейцария, 13 июля, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Сборные России и Белоруссии не получат приглашение на Олимпийские игры 2024 года в Париже в установленную дату. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Гильем Бейкер/РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) разошлёт приглашения на Игры-2024 года в Париже 203 национальным олимпийским комитетам 26 июля. Однако Олимпийский комитет России и Национальный олимпийский комитет Белоруссии в этот список не вошли.

В комитете пояснили, что такое решение принято из-за санкций, введёнными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине. Также МОК не направит приглашения на Олимпиаду НОК Гватемалы, отстранённому с сентября 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, в марте МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из этих двух стран, связанных с вооружёнными силами или органами безопасности России и Белоруссии, рекомендовали отстранить от участия в стартах.

20 июня директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже ещё не решён. В МОК выразили солидарность c украинскими спортсменами, в то время как российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Несколько дней спустя Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой призвала МОК отказать российским и белорусским спортсменам в допуске на Олимпийские игры 2024 года в Париже даже в нейтральном статусе. В документе отмечено, что такой запрет может только укрепить и ещё больше продвинуть достойные цели мира и равенства, воплощённые в Олимпийском движении и спорте в целом.

Проведение Олимпийских игр в Париже намечено на период с 26 июля по 11 августа 2024 года. На данный момент окончательное решение о допуске россиян к соревнованиям до сих пор не принято.