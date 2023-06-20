Лозанна, Швейцария, 20 июня, 2023, 21:18 — ИА Регнум. Вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже ещё не решён, сообщил 20 июня директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Владимир Астапкович/РИА Новости Российские спортсмены на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине

«Мы выражаем солидарность украинским спортсменам, в то время как российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. И я могу вам напомнить, что мы пока не принимали никаких решений относительно квалификации на Игры в Париже», — сказал Адамс, слова которого приводит ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В мае 2023 года исполком МОК выступил с рекомендациями всё же допустить спортсменов к соревнованиям, но исключительно в нейтральном статусе, причём только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Эти рекомендации, как уточняли в МОК, не связаны с Олимпиадой, которая пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон провёл встречу с главой МОК Томасом Бахом, на которой заявил, что Франция поддерживает решение МОК по участию российских и белорусских атлетов в соревнованиях. Участники беседы договорились, что совместная работа по данному вопросу продолжится.