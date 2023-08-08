Москва, 8 августа, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Российские военные оставили Украину без средств противовоздушной обороны (ПВО). Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон YouTube-каналу Judging Freedom.

Министерство обороны РФ

«То, что произошло, в частности за последние четыре месяца, — это практически полное разрушение системы обороны Украины», — сказал Джонсон.

Он добавил, что российские самолёты получили возможность летать без проблем и Украина не способна на это ответить. Более того, это не могут сделать и США с НАТО.

Как уточнил Ларри Джонсон, даже системы Patriot оказались неэффективными и теперь украинские военные стали лёгкой добычей, что привело к большим потерям ВСУ.

Как сообщало 8 августа ИА Регнум, американский радиоведущий Гарланд Никсон отметил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма и Донбасса не имеют под собой никаких оснований, так как страна близка к полному краху. По мнению журналиста, Россия поставила Украине шах и мат. Никсон добавил, что Украина не располагает подобными военными силами.

В конце июля военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская система ПВО показала свою неэффективность на луганском участке в зоне проведения спецоперации. Со ссылкой на свои источники он добавил, что при отражении атак российских ВКС украинским расчётам ПВО не удалось поразить ни одной цели как советскими, так и поставленными Западом образцами комплексов.