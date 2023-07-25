Луганск, 28 июля, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) показала свою неэффективность на луганском участке в зоне проведения спецоперации. Об этом 28 июля сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА Регнум

«На Луганском тактическом направлении командиры ПВО ВФУ (вооружённых формирований Украины. ― Прим. ред.) на местах бьют тревогу. В ходе отражения атак наших ВКС РФ средства противовоздушной безопасности ВФУ показали свою неэффективность», ― написал эксперт в Telegram-канале.

Со ссылкой на свои источники он добавил, что за прошедшую неделю при отражении атак российских Военно-космических сил украинским расчётам ПВО не удалось поразить ни одной цели как советскими, так и поставленными Западом образцами комплексов.

Марочко добавил, что все попытки украинских военных нанести удары по воздушным целям как из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), так и стационарных комплексов оборачивались ответными ударами с уничтожением сил и средств противника.

Как сообщало ИА Регнум, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские средства противовоздушной обороны бессильны против российских управляемых планирующих бомб. ВКС используют их в качестве дополнения растущей огневой мощи артиллерийских и ракетных ударов.

Игнат подчеркнул, что лучше попытаться сбить российские истребители Су-34, несущие боеприпас.

Как сообщил американский журнал Military Watch Magazine, на вооружении украинской армии до сих стоят старые модели системы ПВО С-300, которые ограничены дальностью около 100 км. При этом современные российские ПВО того же типа имеют дальность действия 400 км.

Также в марте Игнат заявил, что украинские системы ПВО не смогли сбить ни одной гиперзвуковой российской ракеты «Кинжал». Он отметил, что с таким мощным ударом Украина столкнулась впервые.