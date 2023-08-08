Вашингтон, 8 августа, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма и Донбасса не имеют под собой никаких оснований, так как страна близка к полному краху. Такое мнение высказал американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем YouTube-канале.

РИА Новости

«Слова Зеленского о возвращении Донбасса и Крыма — пустой звук», — отметил Никсон.

Американский радиоведущий добавил, что российская авиация и флот — одни из самых лучших в мире. При этом Украина не располагает подобными силами.

По мнению Никсона, Украине ничто не поможет. Россия поставила Украине шах и мат, указал радиоведущий.

Как сообщало 8 августа ИА Регнум, бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает выдумывать небылицы, что может привести к военному перевороту в стране. По мнению эксперта, у Киева нет способных отражать российские авиаудары средств ПВО и самолётов, а украинский лидер просто лжёт.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон 8 августа также высказал предположение, что американские спецслужбы ликвидируют президента Украины за его провалы. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в июле указал на то, что Киев находится в отчаянии и пытается скрывать потери ВСУ при провалившемся контрнаступлении.

При этом депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что любые переговоры с Киевом по вопросу Крыма исключены, а любые попытки посягательства Вооружённых сил Украины на российские территории приведут к последствиям.