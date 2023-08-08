Москва, 8 августа, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства ускорить решение вопроса о доступности строительства деревянного домостроения. Он заявил об этом 8 августа на совещании по развитию строительной отрасли.

Владимир Смирнов/ТАСС

Глава государства подчеркнул, что он давал поручение решить вопрос о более доступном деревянном домостроении до 1 июня текущего года.

«Пока это, к сожалению, не сделано. Я прошу министерство завершить эту работу. <…> Не затягивайте, сделайте это как можно быстрее», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент рассказал, что за семь месяцев текущего года порядка 400 тысяч российских семей улучшили свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки. Путин подчеркнул, что у строительства чрезвычайно важное значение и для экономики России, и для социальной сферы.

До этого глава государства поручил правительству представить к ноябрю предложения по льготной ипотеке для учителей школ. Он дал такое поручение после заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.