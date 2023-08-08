Москва, 8 августа, 2023, 16:27 — ИА Регнум. С начала 2023 года около 400 тысяч семей в России улучшили свои жилищные условия по программе льготного ипотечного кредитования. Об этом 8 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию строительной отрасли.

Илья Наймушин/РИА Новости

«Только с помощью льготных ипотечных кредитов за семь месяцев текущего года примерно 400 тысяч семей улучшили свои жилищные условия», — сказал он.

Глава государства отметил, что строительство имеет чрезвычайно важное значение и для экономики России, и для социальной сферы.

Также президент указал, что с начала года объём строительства жилья увеличивается.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля Путин поручил правительству представить к ноябрю предложения по льготной ипотеке для учителей школ. Такое поручение было дано по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

До этого глава государства поддержал предложение о распространении программы льготной ипотеки под 2% годовых в российской Арктике. Как указал президент, этот механизм уже доказал свою эффективность в дальневосточных регионах.