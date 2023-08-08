Астрахань, 8 августа, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Количество пострадавших в результате взрыва бытового газа и пожара в жилом многоквартирном доме в Астрахани возросло до десяти человек. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Кадр из видео. ГУ МЧС. Астрахань Спасатели выносят пострадавших после взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Астрахани

Уточняется, что в результате инцидента два человека погибли и десять пострадали, из этого числа двоих госпитализировали.

Среди пострадавших нет несовершеннолетних.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Астрахани два человека погибли. Также сообщалось о шестерых пострадавших в результате происшествия.

До этого в пятиэтажном жилом доме в городе Канске в Красноярском крае взорвался бытовой газ. Позднее стало известно, что в результате взрыва были госпитализированы семь человек, а всего к медикам обратились 11 человек, среди которых нет детей.