Астрахань, 8 августа, 2023, 14:37 — ИА Регнум. В результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Астрахани два человека погибли и ещё шестеро пострадали. Об этом 8 августа рассказали в региональных экстренных службах.

ГУ МЧС по Астраханской области

Как рассказал представитель экстренных служб, слова которого привел ТАСС, взрыв газа произошёл в доме на улице Адмирала Нахимова, из которого удалось спасти двух человек, 70 эвакуировали.

«На месте погибли двое, ещё четверым понадобилась медицинская помощь», — сказал он.

Взрыв и пожар произошли в жилом пятиэтажном доме.

Позднее представитель регионального минздрава рассказал РИА Новости, что число пострадавших при взрыве выросло до шести человек, двоих из которых отправили с ожогами в медучреждения.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа в пятиэтажном жилом доме на улице Каландарашвили в городе Канске в Красноярском крае взорвался газ. Позднее стало известно, что из-за взрыва госпитализировали семь человек, а всего к медикам обратились 11 человек, среди которых нет несовершеннолетних.

До этого в Забайкалье в СНТ «Ручейки» Читинского района при взрыве бытового газа разрушился частный дом. В результате пострадали пожилая женщина и подросток, их доставили в больницу.