Семь человек госпитализированы после взрыва газа в Канске
Канск, Красноярский край, 4 августа, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Семь человек госпитализированы после взрыва газа в пятиэтажном доме в Канске, всего к врачам обратились 11 человек. Об этом сообщили 4 августа в минздраве Красноярского края.
Vladimir Baranov/Global Look Press
«Всего 11 обратившихся за медицинской помощью, из них семеро госпитализированных, несовершеннолетних нет», — сообщили РИА Новости в минздраве.
Собеседница агентства уточнила, что двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, им оказывают необходимую помощь. Медики продолжают осматривать людей, число обратившихся за помощью может измениться.
Как сообщало ИА Регнум, взрыв бытового газа произошёл в пятиэтажном жилом доме на улице Каландарашвили в Канске. На месте работают правоохранители и экстренные службы.