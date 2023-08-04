Канск, Красноярский край, 4 августа, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Взрыв газа произошёл в пятиэтажном жилом доме в городе Канске Красноярского края. Есть пострадавшие, сообщила 4 августа пресс-служба краевого главка МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM

По предварительным данным, пострадали четыре человека. Бытовой газ взорвался на улице Каландарашвили.

На месте работают правоохранители и экстренные службы. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа взрыв из-за утечки бытового газа произошёл в СНТ «Ручейки» в Читинском районе Забайкальского края. В результате обрушился частный дом. Пострадали пожилая женщина и подросток, их доставили в больницу для обследования.